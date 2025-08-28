Das Jagdschloss Landséjour in Seidingstadt ist Ende der 1970er Jahre abgerissen worden. Das Schloss, in dem Therese von Sachsen-Hildburghausen, ab 1825 nach ihrer Heirat mit Ludwig I. Königin von Bayern, der Überlieferung nach gerne Zeit verbracht hat, von schönen Kindheitserinnerungen an diesem Ort berichtete – und das ihr selbst einst gehörte. In diesem Jahr jährt sich das Krönungsjubiläum Thereses zum 200. Mal. Vor Monaten hat die Arbeitsgruppe „Prinzessin Therese und ihr Schloss Seidingstadt“ des Freundeskreises Straufhain e.V. Thüringen-Bayern die erhaltenen Grundmauern des Jagdschlosses freigelegt. Demnächst kann sich die Öffentlichkeit anhand eines Modells ein Bild davon machen, wie dieser Gebäudekomplex einst ausgesehen hat. Den Nachbau, eine Gemeinschaftsarbeit des Freundeskreises Straufhain und der Hermann-Lietz-Schule Haubinda, hat deren Leiter Burkhard Werner am Mittwoch im feierlichen Rahmen in der Kapelle der Bildungseinrichtung an Winfried Schüler, den Vorsitzenden des Freundeskreises übergeben.