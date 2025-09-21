Als am Samstagmittag mit den berühmten Worten „O’zapft is“ der Münchener Oberbürgermeister die Eröffnung des 190. Oktoberfestes einläutete, war in der Kirche zu Seidingstadt gerade das Erinnerungszeremoniell an die Königin von Bayern, ehemals Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen vollzogen. Auch wenn in München wohl kein Gedanke an ein schmuckes Thüringer Dörfchen aufkommt, so spannt sich doch der Bogen von der Wies’n bis in die Seidingstädter Kirche. Denn ohne Prinzessin Therese würde es das Oktoberfest wohl gar nicht geben.