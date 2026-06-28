Sehvermögen bei Kindern Keine Epidemie der Kurzsichtigkeit in Deutschland

Entscheidend ist Experten zufolge der Abstand zum Auge, daher habe die Zeit am Smartphone, das oft 20 Zentimeter oder näher vor den Augen gehalten wird, wohl besonders großen Einfluss. Ständiges Nahsehen führt zu einer Anpassungsreaktion, mit der das Auge die energieaufwendige Muskelarbeit verringert: Der Augapfel wächst in die Länge, der Brennpunkt des Auges liegt in der Folge vor der Netzhaut. Nahe Objekte werden dadurch schon mit weniger Muskelarbeit scharf gesehen, entfernte Objekte aber unscharf. Umkehren lässt sich Kurzsichtigkeit nicht.