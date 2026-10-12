Fielmann in Meiningen steht ab sofort nicht mehr allein für Sehen, sondern auch für Hören. Das bekannte Fachgeschäft in der Georgstraße 24 hat sein Angebot erweitert und bietet nun auch Hörgeräte und umfassende Leistungen rund um die Hörakustik an. Am Donnerstagmorgen wurde der neue Bereich offiziell vorgestellt. Mit dabei war Hörakustikmeister Franz Jung, der an diesem Tag von Kollegen aus anderen Filialen sowie von Corina Heyder, Regionalleiterin bei Fielmann Hörakustik, unterstützt wurde.