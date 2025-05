Am Samstag feierten die Schülerinnen und Schüler der achten Jahrgangsstufe der Emil-Petri-Schule Arnstadt in der Bachkirche ihre Segensfeier. Damit sind 62 Achtklässler des Sekundarteils und der Oberstufe nach Wochen der Vorbereitung im Gertrud-Ranft-Haus offiziell ins Erwachsenenleben übergetreten, teilt Daniela Klose vom Marienstift Arnstadt mit. Mit vielen guten Wünschen und vor allem Gottes Segen sollen sie nun immer selbstständiger ihren Weg gehen – und sich dabei unterstützt fühlen: „Euer Erwachsenwerden ist ein langer Prozess, bei dem euch eure Eltern und Großeltern sowie wir als Pädagogen weiter begleiten“, so Schulleiter Holger Aumann.