Was sagt das reale "Iuventa"-Team?

Der damalige "Iuventa"-Kapitän Benedikt Funke sieht den Film als Chance: "Die Berichterstattung schaut eigentlich nicht mehr aufs Mittelmeer". Dabei kämen durchschnittlich immer noch mindestens acht Menschen pro Tag ums Leben. Dass am Ende zu sehen ist, wie der Richter das Gerichtsverfahren gegen die Crew einstellt, freut ihn: "Er hat gesagt, dass aufgrund der Zustände in den libyschen Lagern eigentlich jede Handlung, die den Menschen hilft, dort wegzukommen, eigentlich eine notwendige Handlung ist".

Der Film erzähle aber nicht alles, etwa die Kriminalisierung von Menschen, die die Boote steuerten, so Funke. "Die werden dann ohne die Aufmerksamkeit und ohne die Ressourcen, die die Iuventa Crew in ihrem Gerichtsprozess zur Verfügung hatte, teilweise in Eilverfahren für Jahrzehnte ins Gefängnis gesteckt."

Was hat die realen Retter angetrieben?

Funke und Girke wollen trotz aller Widerstände aktiv bleiben, etwa in der Fluchthilfe oder der Seenotrettung. Girke erklärt: "Ich möchte mein Leben gar nicht anders verbringen. Ich wüsste nicht, wie ich in dieser Welt sein kann, ohne zu handeln."