Prien am Chiemsee (dpa/lby) - Die andere Arten gefährdende Quagga-Muschel ist auch in den Chiemsee eingeschleppt worden. Sie wurde erstmals Ende vergangenen Jahres entdeckt, wie die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberbayern in seiner Bilanz für 2024 mitteilte.