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Seelische Gesundheit Eine Woche mit vielen Angeboten

In der Woche der seelischen Gesundheit gibt es vom 10. bis 20. Oktober zahlreiche Angebote im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Seelische Gesundheit: Eine Woche mit vielen Angeboten
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Vom 10. bis 20. Oktober gibt es zur Woche der seelischen Gesundheit zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Foto:  

Unter dem Motto „Miteinander statt nebeneinander – für eine Gesellschaft, in der jede Psyche zählt“ beteiligt sich der Landkreis Schmalkalden-Meiningen an der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit. Zahlreiche Einrichtungen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen laden vom 10. bis 20. Oktober zu Vorträgen, Gesprächsangeboten, Beratungen und Gruppentreffen ein. Ziel der Aktionswoche ist es, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken, Vorurteile abzubauen und Betroffenen sowie Angehörigen Unterstützung aufzuzeigen.

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Auftakt in Schmalkalden

Den Auftakt bildet am 10. Oktober ein Vortrag in der Heinrich-Heine-Bibliothek Schmalkalden zum Thema „Umgang mit Social Media – Schutz junger Menschen in der digitalen Welt“. Darüber hinaus stehen im gesamten Landkreis offene Beratungsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder Krisensituationen auf dem Programm. Diese werden unter anderem in Meiningen, Schmalkalden, Jüchsen und Steinbach-Hallenberg angeboten.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Treffen von Selbsthilfegruppen. Dabei geht es unter anderem um Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, Trauerbewältigung sowie die Unterstützung von Angehörigen nach einem Suizid. Neben Präsenzveranstaltungen werden auch digitale Angebote durchgeführt, die eine Teilnahme von zu Hause aus ermöglichen.

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Die Organisatoren möchten mit der Aktionswoche Begegnungen fördern und Menschen ermutigen, offen über psychische Belastungen zu sprechen. Die meisten Veranstaltungen sind kostenfrei.

Rückfragen beantworten die Mitarbeiterinnen der Gesundheitsförderung im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen telefonisch (03693-4858701) oder per E-Mail gesundheitsförderung@lra-sm.de).

Hier eine Auswahl an Terminen:

10. Oktober, 10.30–12.00 Uhr – Vortrag „Umgang mit Social Media – Schutz junger

Menschen in der digitalen Welt“

Für Erwachsene, Pädagogen und Jugendliche.

Ort: Heinrich-Heine-Bibliothek, Kirchhof 4, 98574 Schmalkalden.

Anmeldung: 03683 / 606216.

Referentin: Frances Engel (Dipl. Medienökonomin, Dipl. Fachjournalistin & Social Media

Managerin).

12. Oktober, 15.00–17.00 Uhr – Überregionaler Erfahrungsaustausch Suchterkrankter

Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.

Ort: Familienzentrum, Bohrmühle 7, 98574 Schmalkalden.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

Moderation: Frau Bandel-Luck | Suchtberatungsstelle Schmalkalden.

12. Oktober, 18.00–20.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Angehörige um Suizid“

Für Betroffene und Angehörige.

Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

12. Oktober, 18.30–19.30 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sucht digital“

Für Betroffene und Angehörige.

Ort: Digital, via Zoom; Login-Daten werden nach Anmeldung zugesandt.

Anmeldung: 0176 / 46728551 oder per E-Mail an s.neuber@bke-selbsthilfedigital.de.

13. Oktober, 13.00–17.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit

psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und

Angehörige

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen

und Angehörige.

Ort: Volkshochschule „Eduard Weitsch“, Klostergasse 1, Raum 123, 98617 Meiningen.

Anmeldung: nicht erforderlich.

13. Oktober, 14.00–16.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „psychisch Erkrankter“

Für Menschen mit seelischer Erkrankung.

Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 0170 / 5279557 oder 03683 / 403915.

Begleitung durch Frau Schneider | Psychosoziale Begegnungsstätte.

13. Oktober, 15.00 Uhr – Trauer-Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer

Erkrankung

Für Betroffene.

Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

14. Oktober, 12.00–16.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit

psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und

Angehörige

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen

und Angehörige.

Ort: Feuerwehrgerätehaus, An den Brauwiesen 18, 98631 Grabfeld | OT Jüchsen.

Anmeldung: nicht erforderlich.

14. Oktober, ab 14.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sorgenlos“

Für Menschen mit seelischer Erkrankung.

Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

15. Oktober, 9.00–12.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit

psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und

Angehörige

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen

und Angehörige.

Ort: Stadtteilbüro „Im Walperloh“, Allendestraße 30, 98574 Schmalkalden.

Anmeldung: nicht erforderlich.

15. Oktober, 13.00–17.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit

psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und

Angehörige

Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen

und Angehörige.

Ort: Rathaus, 1. OG Sitzungssaal (nicht barrierefrei), Rathausplatz 2, 98587 Steinbach-Hallenberg.

Anmeldung: nicht erforderlich, bitte am Eingang klingeln.

15. Oktober, 16.30 Uhr – Selbsthilfegruppe „Donnerstagsgruppe – Abstinent sein,

abstinent bleiben“

Für Betroffene.

Ort: Begegnungsstätte „Alte Handwerkskammer“, Neu-Ulmer-Straße 19, 98617 Meiningen.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

19. Oktober, 18.30–19.30 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sucht digital“

Für Betroffene und Angehörige.

Ort: Digital, via Zoom; Login-Daten werden nach Anmeldung zugesandt.

Anmeldung: 0176 / 46728551 oder per E-Mail an s.neuber@bke-selbsthilfedigital.de.

20. Oktober, ab 14.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Psyche“

Für Menschen mit psychischer Erkrankung.

Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.

20. Oktober, 15.00–17.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „psychisch Erkrankter“

Für Menschen mit seelischer Erkrankung.

Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.

Anmeldung: 0170 / 5279557 oder 03683 / 403915.

Begleitung durch Frau Schneider | Psychosoziale Begegnungsstätte.

Alle Veranstaltungen unter

www.lra-sm.de/wdsg