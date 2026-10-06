Seelische Gesundheit: Eine Woche mit vielen Angeboten

Unter dem Motto „Miteinander statt nebeneinander – für eine Gesellschaft, in der jede Psyche zählt“ beteiligt sich der Landkreis Schmalkalden-Meiningen an der bundesweiten Woche der seelischen Gesundheit. Zahlreiche Einrichtungen, Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen laden vom 10. bis 20. Oktober zu Vorträgen, Gesprächsangeboten, Beratungen und Gruppentreffen ein. Ziel der Aktionswoche ist es, das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken, Vorurteile abzubauen und Betroffenen sowie Angehörigen Unterstützung aufzuzeigen.