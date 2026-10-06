Seelische Gesundheit: Eine Woche mit vielen Angeboten

Referentin: Frances Engel (Dipl. Medienökonomin, Dipl. Fachjournalistin & Social Media
Managerin).
12. Oktober, 15.00–17.00 Uhr – Überregionaler Erfahrungsaustausch Suchterkrankter
Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ort: Familienzentrum, Bohrmühle 7, 98574 Schmalkalden.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
Moderation: Frau Bandel-Luck | Suchtberatungsstelle Schmalkalden.
12. Oktober, 18.00–20.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Angehörige um Suizid“
Für Betroffene und Angehörige.
Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
12. Oktober, 18.30–19.30 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sucht digital“
Für Betroffene und Angehörige.
Ort: Digital, via Zoom; Login-Daten werden nach Anmeldung zugesandt.
Anmeldung: 0176 / 46728551 oder per E-Mail an s.neuber@bke-selbsthilfedigital.de.
13. Oktober, 13.00–17.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit
psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und
Angehörige
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen
und Angehörige.
Ort: Volkshochschule „Eduard Weitsch“, Klostergasse 1, Raum 123, 98617 Meiningen.
Anmeldung: nicht erforderlich.
13. Oktober, 14.00–16.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „psychisch Erkrankter“
Für Menschen mit seelischer Erkrankung.
Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 0170 / 5279557 oder 03683 / 403915.
Begleitung durch Frau Schneider | Psychosoziale Begegnungsstätte.
13. Oktober, 15.00 Uhr – Trauer-Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer
Erkrankung
Für Betroffene.
Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
14. Oktober, 12.00–16.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit
psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und
Angehörige
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen
und Angehörige.
Ort: Feuerwehrgerätehaus, An den Brauwiesen 18, 98631 Grabfeld | OT Jüchsen.
Anmeldung: nicht erforderlich.
14. Oktober, ab 14.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sorgenlos“
Für Menschen mit seelischer Erkrankung.
Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
15. Oktober, 9.00–12.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit
psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und
Angehörige
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen
und Angehörige.
Ort: Stadtteilbüro „Im Walperloh“, Allendestraße 30, 98574 Schmalkalden.
Anmeldung: nicht erforderlich.
15. Oktober, 13.00–17.00 Uhr – Offenes Beratungsangebot für Menschen mit
psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen und
Angehörige
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen Problemen oder in Krisensituationen
und Angehörige.
Ort: Rathaus, 1. OG Sitzungssaal (nicht barrierefrei), Rathausplatz 2, 98587 Steinbach-Hallenberg.
Anmeldung: nicht erforderlich, bitte am Eingang klingeln.
15. Oktober, 16.30 Uhr – Selbsthilfegruppe „Donnerstagsgruppe – Abstinent sein,
abstinent bleiben“
Für Betroffene.
Ort: Begegnungsstätte „Alte Handwerkskammer“, Neu-Ulmer-Straße 19, 98617 Meiningen.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
19. Oktober, 18.30–19.30 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Sucht digital“
Für Betroffene und Angehörige.
Ort: Digital, via Zoom; Login-Daten werden nach Anmeldung zugesandt.
Anmeldung: 0176 / 46728551 oder per E-Mail an s.neuber@bke-selbsthilfedigital.de.
20. Oktober, ab 14.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „Psyche“
Für Menschen mit psychischer Erkrankung.
Ort: Meiningen, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 03693 / 485-8701 oder 03693 / 485-4000.
20. Oktober, 15.00–17.00 Uhr – Treffen der Selbsthilfegruppe „psychisch Erkrankter“
Für Menschen mit seelischer Erkrankung.
Ort: Raum Schmalkalden, genaue Adresse wird bei Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung: 0170 / 5279557 oder 03683 / 403915.
Begleitung durch Frau Schneider | Psychosoziale Begegnungsstätte.
Alle Veranstaltungen unter
www.lra-sm.de/wdsg