Seehundstationen Zurück im Meer: Erste aufgepäppelte Seehunde ausgewildert

Warum in Niedersachsen weniger Jungtiere aufgenommen wurden

Für die Tierpfleger beginnt mit der ersten Fahrt nun die Auswilderungssaison. In der Seehundstation Norddeich haben die Jungtiere in diesem Jahr im Schnitt nach 56 ihr Auswilderungsgewicht von 25 Kilogramm erreicht. Zum Vergleich: Als Seehundjunge Hubi Anfang Juni auf Borkum gefunden wurde, wog er gerade mal 8,2 Kilogramm. Wie die anderen Jungtiere auch, getrennt von der Mutter und unterernährt, hätte er allein keine Überlebenschance gehabt.