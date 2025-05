Seegarten Gerthausen: Frösche und Kaulquappen gerettet

Frischwasser für den Teich dank der Feuerwehr. Foto: privat

Frösche und Kaulquappen fühlen sich hier normalerweise wohl – jetzt nicht mehr, denn im Teich war so wenig Wasser, dass die Gefahr bestand, die Amphibien verenden. Ortsteilbürgermeisterin Bettina Hitzke hatte darum bei der Feuerwehr nachgefragt, ob diese Wasser aus der Herpf in den Teich leiten könnte. Das ist nun am Donnerstag geschehen.