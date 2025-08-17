2025 wird wohl als das Partyjahr in die Geschichte Bad Salzungens eingehen. Das Seefest am Wochenende war eine weitere, gelungene Veranstaltung im Jubiläumsjahr. Bei freiem Eintritt legten die ersten Partygänger bereits am Freitagabend los. Am Samstag ging die Party weiter mit eingängiger Livemusik der Band Sheeben und stimmungsvoller Unterhaltung – Feuerfrauen und Lasermänner inklusive. Höhepunkt: Das Feuerwerk über dem Burgsee. Dieses, synchron mit Musik unterlegt, zog wieder zahlreiche Menschen rundherum an.