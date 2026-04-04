Es gibt keinen Strauch im Garten, der nicht mit Eiern geschmückt ist, keinen Platz am Haus, der nicht österlich dekoriert ist.
Seebaer Osterschmuck Rührei-Benno ist auch wieder da
Gisela Ruck 04.04.2026 - 13:00 Uhr
Wie viele Hasen? Wie viele Eier? Wie viele Schafe? Irmtraud Morgenstern im kleinen Vorderrhön-Ort Seeba hat das Zählen bei ihrem Osterschmuck längst aufgegeben.
Es gibt keinen Strauch im Garten, der nicht mit Eiern geschmückt ist, keinen Platz am Haus, der nicht österlich dekoriert ist.