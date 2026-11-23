Ausrollen, ausstechen, verzieren und natürlich naschen: 38 Kinder haben am Samstag im Bootshaus Seeba Weihnachtsplätzchen gebacken. Eingeladen hatten die Arbeitsgruppe (AG) Landlust Bettenhausen und die Gemeinde Rhönblick. In zwei Durchgängen arbeiteten Kinder zwischen vier und zehn Jahren an den Backtischen. Manche von ihnen sind inzwischen begeisterte Stammgäste und waren schon zwei- oder dreimal dabei. Sie stachen Plätzchen aus, drehten Spritzgebäck durch den Fleischwolf und verzierten alles mit Zuckerguss, Kuvertüre und bunten Streuseln. Jedes Plätzchen ist ein Unikat.