Möglich wurde der Vormittag durch viel Unterstützung. Bürgermeister Christoph Friedrich (zugleich Vorsitzender des Vereins, der sich um die Reaktivierung des Bootshauses bemüht) packte bei den Vorbereitungen im Bootshaus selbst mit an. 14 Helferinnen und Helfer gingen an den Backtischen zur Hand und sorgten in Küche und Organisation dafür, dass beide Durchgänge reibungslos liefen. Die AG dankt allen, die geholfen haben, den Eltern für ihr Vertrauen und dem Backhaus für die großzügige Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an Andy Zimmermann – den ausgeglichenen und verlässlichen Bäckermeister der AG. Die Weihnachtsbäckerei ist eine von drei festen Aktionen der AG Landlust im Jahr. Im Frühjahr schmückt die Gruppe den Osterbrunnen und im September organisiert sie zum Kindertag gemeinsam mit der SG Fortuna Bettenhausen ein Familiensportfest. Auf die nächste Weihnachtsbäckerei freut sich die AG schon jetzt – und gewiss auch viele Kinder.