Die mottogebende, mit Licht und Sternen geschmückte Linde an der Kirche in Seeba ist nur einer der Hingucker beim Weihnachtsmarkt am Samstag vor dem ersten Advent, der sich die ganze Straße entlang zieht, mit Kerzenschein und verführerischen Düften in jeder Ecke. Auch das zur Saison gehörende Nadelgehölz ist natürlich auf diesem Markt vielfach vertreten – geschmückt, strahlend, wie es sich hierzulande für die Vorweihnachtszeit gehört. Selbst in der Kirche steht nicht nur eine geschmückte Fichte, sondern es sind ihrer zwei. Diese umrahmen in diesem Jahr das Musical, für das die Seebaer bei Weihnachtsmarkt-Fans bekannt sind: mit Herzblut und viel Mühe selbstgemacht, mit Kindern aus dem Dorf.