Seeba am See Musik, Backhaus und Markt zum Lindenfest

Der kleine Rhönort Seeba kann nicht nur im Winter – zu seinem berühmten Weihnachtsmarkt – feiern. Jetzt lohnt es sich, mal beim Lindenfest vorbeizuschauen.

 
Einen Abstecher auf jeden Fall wert, wenn man zum Lindenfest geht: ein Besuch am See, der den kuriosen Namen Seebaer See trägt. Foto: Isabel Sügling

Das Lindenfest in Seeba lebt an diesem Wochenende wieder auf – gefeiert wird es am Sonntag, 24. August. Dazu gehören ein Konzert in oder vor der Kirche sowie das beliebte kleine Marktgeschehen und ein rauchendes Backhaus. „Es gibt Zwiebelkuchen und nassen Kuchen aus dem Backhaus“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Isabel Sügling, selbst eines der Backhaus-Geister. Auch selbst gebackenen Kuchen aus den heimischen Herden kredenzen die Seebaer ihren Gästen. Los geht es um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr ist eine Sommerserenade zu erleben –mit Detlef Dreßler (Waldhorn), Elvira Dreßler (Violone) und York Prüfer (Klavier).

Ein paar Neuerungen gibt es bei dem Markt: Die Seebaer haben neue Hüttchen gebaut, in denen wieder Selbstgemachtes aus der Region angeboten wird. Zehn Stände sind angekündigt: unter anderem mit Holzwaren, Marmelade, Tee, Räucherkräutern, Keramik, Schnaps, Likören (darunter eine „Sommeredition“), Genähtem und Gedruckten – letzteres aus dem Womo-Verlag Mittelsdorf. Auch der Bratwurstrost wird natürlich dampfen. Seeba lädt alle herzlich ein.