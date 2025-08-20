Seeba am See: Musik, Backhaus und Markt zum Lindenfest

Das Lindenfest in Seeba lebt an diesem Wochenende wieder auf – gefeiert wird es am Sonntag, 24. August. Dazu gehören ein Konzert in oder vor der Kirche sowie das beliebte kleine Marktgeschehen und ein rauchendes Backhaus. „Es gibt Zwiebelkuchen und nassen Kuchen aus dem Backhaus“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Isabel Sügling, selbst eines der Backhaus-Geister. Auch selbst gebackenen Kuchen aus den heimischen Herden kredenzen die Seebaer ihren Gästen. Los geht es um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr ist eine Sommerserenade zu erleben –mit Detlef Dreßler (Waldhorn), Elvira Dreßler (Violone) und York Prüfer (Klavier).