Sechs Tage vor dem Baustellenbesuch unserer Redaktion Anfang dieser Woche war Andreas Sedelmayr unter anderem noch mit dem Innenarchitekten, mit dem man 30 Jahre verbunden sei, in seinem neuen Laden am Nappenplatz zugange und hatte keine Zeit für ein Gespräch. Zwei Tage später rief er an und sagte, er freue sich über das Interesse an seinem Vorhaben. Sein Neffe, Robert Sedelmayr, dem Sohn seines Bruders Thomas, ist bei dem Treffen in den Räumlichkeiten, wo sich acht Jahre lang bis 29. April 2024, 15 Uhr, das „Papierhaus Paul“ befand. Von 1948 bis 2016 hatte das Geschäft die Besitzerfamilie Burkhardt betrieben, 2016 mietete sich Steffen Paul ein.