Pochettino: "Wir werden daran glauben"

Das hilft den USA aber natürlich nicht. Pochettino muss sich nun überlegen, wie er seinen zentralen Angreifer ersetzt. Dass er sich dabei auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft verlassen kann, hob auch Abwehrspieler Chris Richards hervor. "Als wir ins Turnier gestartet sind, gab es große Zweifel an unserem Team generell. Spiel für Spiel haben wir diesen Leuten gezeigt, dass sie falsch liegen", sagte der 26-Jährige.

Das trifft nicht nur auf den Punkt Zusammenhalt zu. Das Offensivspiel der USA ist deutlich variabler und kreativer, als viele das vor der WM für möglich gehalten hätten. Außer beim quasi bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen die Türkei (2:3) präsentiert sich auch die Abwehr sehr gefestigt.

Und dass die Belgier keine Übermacht sind, hat bei diesem Turnier gerade erst der Senegal gezeigt. Die Westafrikaner hatten das Team um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku am Rande einer Niederlage.

"Für uns geht es jetzt darum, weiter zu träumen", sagte Pochettino. "Im Fußball ist vieles möglich, wenn man daran glaubt. Und wir werden daran glauben – mit allem Respekt vor Belgien." Dann darf er vielleicht nach dem Achtelfinale wieder singen.