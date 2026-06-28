Beim Aus im Achtelfinale 2022 in Katar gegen Kroatien hätten sich die Spieler freiwillig als Schützen für die Entscheidung vom Punkt gemeldet, sagte Moriyasu laut Übersetzung des Weltverbandes FIFA. Nur ein Schütze traf. Sollte es am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Rekordweltmeister Brasilien wieder ins Elfmeterschießen gehen, "werde ich die Entscheidung treffen", sagte der 57-Jährige.