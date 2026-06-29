Houston - Brasiliens Matchwinner Gabriel Martinelli sank kurz auf den Rasen, dann fielen sich die Spieler der Seleção erleichtert in die Arme. Der Rekordweltmeister hat ein schmachvolles Aus schon in der ersten K.-o.-Runde dieser Fußball-WM gerade noch abgewendet. Der in der 66. Minute eingewechselte Martinelli traf im Sechzehntelfinale gegen Japan in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Endstand. In den vergangenen gut drei Jahrzehnten hatte Brasilien immer mindestens das Viertelfinale erreicht.