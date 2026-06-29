Houston - Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat seinen Plan mit Starspieler Neymar für das Sechszehntelfinale gegen Japan nicht verraten. Neymar sei körperlich so weit, auch länger als nur 15 Minuten spielen zu können, sagte der Italiener am Tag vor dem K.-o.-Spiel am Montag (19.00 Uhr/ZDF und Magenta TV). "Letztlich wird das aber vom Spielverlauf und der Situation abhängen, die uns im morgigen Spiel erwartet."
Sechzehntelfinale Ancelotti lässt Neymar-Frage praktisch unbeantwortet
dpa 29.06.2026 - 00:17 Uhr