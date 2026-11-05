Sechstes Spiel ohne Sieg FC Augsburg will Leipzigs Stärken "im Zaum halten"

RB-Kenner Baum: "Das musst du erstmal verteidigen"

Für Leipzig-Kenner Baum war die Gegner-Analyse einfach. "Man hat gestern gesehen, was sie für eine Qualität haben, wenn sie gegen eine Topmannschaft wie Man City spielen. Was extrem auffällig ist, ist natürlich die Eins-zu-Eins-Qualität, ihr Umschaltverhalten, wenn man ins Zentrum reinspielt, wenn sie mit ihrem Tempo umschalten können", erklärte der FCA-Cheftrainer. Spannend sei für ihn die RB-Grundordnung, "wenn sie in unser Verteidigungsviertel kommen. Sie kriegen unheimlich viel Personal in die Box rein, das musst du erst mal verteidigen. Das sind ihre großen Stärken, die wir identifiziert haben, die müssen wir irgendwie im Zaum halten".