Sechstes Spiel ohne Sieg FC Augsburg will Leipzigs Stärken "im Zaum halten"

Augsburg - Nach sechs sieglosen Spielen möchte der FC Augsburg bei RB Leipzig ein anderes Gesicht zeigen. "Ich finde, die Mannschaft hat trotzdem eine Leichtigkeit, eine Freude am Spiel, unabhängig von den Ergebnissen. Deswegen haben wir den Glauben, dass wir in Leipzig das Spiel gewinnen können", sagte Manuel Baum vor dem Gastspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig, wo er ab Sommer 2023 für zwei Jahre sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum war, ehe er als Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation zum FCA zurückkehrte.