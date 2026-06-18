London - "Hast du so einen Transport schon einmal gemacht?", fragt die junge Amber Todd ihren Kollegen, sichtlich verunsichert. Der erfahrene Justizbeamte Joe Sutherland verneint. Dabei haben die beiden schon viele Straftäter in ihrem Transporter von A nach B gebracht. Doch welchen Mann sie in diesem Fall aus dem grauen Haus in der englischen Einöde in das Londoner Gericht Old Bailey bringen sollen, wissen sie zunächst nicht. Das wird ihnen erst dann so richtig klar, als es kurz darauf zur Tragödie kommt - und Amber fortan an der Seite des Schwerstkriminellen Tibor Stone um ihr Leben kämpfen muss.