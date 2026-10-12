Sechsteilige Miniserie Einladung an einen Mörder? - "Die Falle" bei Netflix

Produzent Friederich Oetker hebt im Netflix-Interview Friederike Becht hervor: Die Darstellerin der Lisa brauche nicht nur eine gewisse körperliche Fitness, um stark zu sein. Man müsse ihr auch zutrauen, dass sie eine gute Autorin ist und dass sie den gefassten Plan durchzieht. "Es muss sich viel abbilden in Friederike Bechts Spiel, weil sie als Lisa Konrad wenig Anspielpartner hat am Anfang in ihrer Isolation. Die Rolle verlangte eine so vielschichtige Schauspielerin, wie Friederike Becht sie ist, um das glaubhaft darzustellen."

Hitchcock-Feeling

Aus Sicht von Co-Produzent Tom Spieß geht es in dem Stoff um die Selbstermächtigung der Hauptfigur, die nach einem Schock versucht, ihre Autarkie zurückzugewinnen, indem sie dem vermeintlichen Mörder ihrer Schwester eine Falle stellt und ihn in ihr Haus lockt. "Es ist beeindruckend, wie die Geschichte es schafft, durch den riskanten Plan der Hauptfigur, ihr eigenes Tempo und Klima zu erschaffen." Das Duell zwischen Lisa Konrad und Robert Lenzen sei einfach fesselnd.

Oetker fühlt gar Hitchcock-Vibes: "Mich hat die Geschichte ein bisschen an "Das Fenster zum Hof" erinnert, wo auch jemand, der an sein Haus gefesselt ist, einen vermeintlichen Mörder überführen möchte. Dass die Hauptfigur bei "Die Falle" selbst der Köder ist, ist eine außergewöhnliche Konstellation."