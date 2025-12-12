Sechste Niederlage in Folge Bayern-Basketballer verlieren in letzter Sekunde in Dubai

Ballverlust im letzten Moment

Als Welt- und Europameister Obst knapp eine Minute vor Spielende auf 88:85 für die Münchner stellte, schien vieles für die Gäste zu sprechen. Dubai kam aber noch einmal heran und Ex-NBA-Profi McKinley Wright IV, mit 22 Punkten bester Dubai-Werfer, verwandelte nervenstark den entscheidenden Zwei-Punkte-Wurf zum Heimsieg. Zuvor hatten sich die Münchner einen von etlichen Ballverlusten geleistet, der bitter bestraft wurde.