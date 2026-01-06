Sechsstelliger Schaden: Werkstattbrand in Hemleben – Polizei schließt Straftat aus

Hemleben (dpa/th) - Nach dem Feuer in einem Wohngebäude mit angrenzender Tischlerwerkstatt in Hemleben (Kyffhäuserkreis) gibt es laut Polizei keinen Verdacht auf eine Straftat. Bisherigen Ermittlungen zufolge wird davon ausgegangen, dass der Brand in der Werkstatt im Bereich einer Arbeitsmaschine ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Ermittler der Polizei am Tag nach dem Feuer erneut am Brandort im Einsatz.