Sechsstelliger Schaden: Werkstattbrand in Hemleben – Polizei schließt Straftat aus

  6. Werkstattbrand in Hemleben – Polizei schließt Straftat aus

Ein Feuer in einem Wohnhaus mit angrenzender Tischlerwerkstatt verursacht im Kyffhäuserkreis einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Nun gibt es Erkenntnisse zur Brandursache.

Laut Polizei brach das Feuer in der Werkstatt aus. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Hemleben (dpa/th) - Nach dem Feuer in einem Wohngebäude mit angrenzender Tischlerwerkstatt in Hemleben (Kyffhäuserkreis) gibt es laut Polizei keinen Verdacht auf eine Straftat. Bisherigen Ermittlungen zufolge wird davon ausgegangen, dass der Brand in der Werkstatt im Bereich einer Arbeitsmaschine ausbrach, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Ermittler der Polizei am Tag nach dem Feuer erneut am Brandort im Einsatz.

Das Feuer war am Montagmorgen ausgebrochen. Eine Frau wurde vorsorglich medizinisch untersucht, blieb laut Polizei jedoch unverletzt. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das liege den Angaben zufolge vor allem an den zerstörten Maschinen in der Tischlerei.