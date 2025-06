Hebertshausen (dpa/lby) - Ein Linienbus hat im oberbayerischen Landkreis Dachau während der Fahrt Feuer gefangen und ist ausgebrannt. Den Schaden durch den Brand in Hebertshausen schätzte die Polizei auf einen sechsstelligen Wert. Der Fahrer habe den Bus am Dienstag noch an einer Haltestelle anhalten können und mit dem einzigen Fahrgast das brennende Fahrzeug verlassen.