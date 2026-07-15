Sechsstelliger Schaden: Lagergebäude am S-Bahnhof Taufkirchen in Brand geraten

Taufkirchen (dpa/lby) - Am S-Bahnhof Taufkirchen im Landkreis München ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten sich am Dienstag Kartonagen entzündet, die Ursache war zunächst unklar. Durch die Hitze barsten laut Feuerwehr Fenster im ersten Stock, das Feuer griff auf den Innenbereich der Lagerhalle über. Der Brand verursachte einen Schaden im geschätzt sechsstelligen Bereich.