Sechsstelliger Schaden: Kupferkabel im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen

Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter am Samstag und am Sonntag Zutritt zu einem mit Bauzaun gesicherten Außenbereich eines Firmengeländes. Dort entwendeten sie den Angaben zufolge an beiden Tagen zahlreiche Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Wegen des erheblichen Gewichts der Beute geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport nutzten.