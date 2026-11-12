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  4. Kupferkabel im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen

Sechsstelliger Schaden Kupferkabel im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen

Tonnenweise Kupferkabel werden aus einem gesicherten Außenbereich eines Firmengeländes entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. Die Polizei hat erste Vermutungen und sucht nach Zeugen.

Sechsstelliger Schaden: Kupferkabel im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen
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Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Rugendorf (dpa/lby) - Mehrere Tonnen Kupferkabel sind in Rugendorf (Landkreis Kulmbach) gestohlen worden. Nach Polizeiangaben sind die gestohlenen Kabel über 100.000 Euro wert.

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Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter am Samstag und am Sonntag Zutritt zu einem mit Bauzaun gesicherten Außenbereich eines Firmengeländes. Dort entwendeten sie den Angaben zufolge an beiden Tagen zahlreiche Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Wegen des erheblichen Gewichts der Beute geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport nutzten. 

Neben dem Entwendungsschaden sei zusätzlich ein weiterer Schaden von rund 200 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.