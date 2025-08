München (dpa/lby) - "Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von insgesamt 5.000 Euro ausgesetzt" - wer an Flughäfen oder Bahnhöfen unterwegs ist, stößt immer wieder auf Fahndungsplakate der Polizei. Versprochen werden in der Regel Belohnungen bis zu 10.000 Euro für entscheidende Hinweise bei wichtigen Ermittlungen.