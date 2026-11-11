Sechsstellige Schadenshöhe: Drei Verletzte bei Brand und drei Wohnungen unbewohnbar

Demnach sahen die Einsatzkräfte am Dienstag schon während der Anfahrt Flammen und eine deutliche Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Stock. Die drei Verletzten wurden den Angaben zufolge durch den Rettungsdienst versorgt, die übrigen Hausbewohner mussten das Gebäude verlassen. Es sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.