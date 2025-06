Sechs Verletzte: Überladener Kleintransporter mit Schülern verunfallt

Jettingen-Scheppach - Ein überladener Kleintransporter mit neun Schülern an Bord ist in Schwaben bei nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Fünf Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sowie die 46 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Kleintransporter waren inklusive Fahrer zehn Menschen, obwohl das Fahrzeug nur neun Plätze hat.