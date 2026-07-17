Sechs Unfälle: Unfallserie durch Aquaplaning auf A8 mit drei Verletzten

Burgau/Günzburg - Auf der Autobahn 8 in Schwaben ist es zu einer Unfallserie mit sechs Unfällen durch Aquaplaning gekommen. Ein Mensch wurde dabei am Donnerstagabend schwer verletzt, zwei weitere Menschen leicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Unfälle ereigneten sich demnach zwischen den Anschlussstellen Burgau (Landkreis Günzburg) und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart. Wie viele Fahrzeuge beteiligt waren, war laut dem Sprecher unklar.