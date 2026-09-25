Sechs neue «Herzkino»-Filme Ostsee-"Bergdoktor"? Wissenswertes zu "Dr. Nice" im ZDF

Beide TV-Ärzte haben ein etwas chaotisches Beziehungsleben, das damit beginnt, dass sich Gruber in die örtliche Wirtin und Neiss in die örtliche Hotelbesitzerin verliebt. Alles in allem wirkt die Reihe "Dr. Nice" so, als sollte das Erfolgsrezept des "Bergdoktor" auf eine jüngere, buntere Rahmenhandlung übertragen werden. Ganz gelungen ist das allerdings nicht.

Wann und wo ist "Dr. Nice" zu sehen?

Die vierte Staffel von "Dr. Nice" ist jetzt im ZDF-Streamingportal online und ein Jahr lang abrufbar. Linear zeigt der Sender die sechs Folgen ab 11. Oktober jeweils sonntags um 20.15 Uhr. Für diejenigen, die wissen wollen, was zuvor bei "Dr. Nice" passiert ist: Die ersten drei Staffeln stehen in der Mediathek zur Verfügung.

Lohnt sich die neue Staffel?

Die vierte Staffel bietet ihrem Publikum einmal mehr leichte, solide Fernsehunterhaltung mit humorvollen Dialogen, sympathischen und schrägen Charakteren sowie einer schlüssigen Handlung. Eine Bereicherung ist Schauspieler Hannes Jaenicke, der in der Rolle des Psychologen Dr. Clemens Jörgensen nun regelmäßig an Bord ist.

Insgesamt zeigt die Reihe "Dr. Nice" jedoch Abnutzungserscheinungen. Der Dauerzoff zwischen Neiss und Schmidtke, das Hin und Her zwischen Neiss und Janne, das überdrehte Gehabe von Charlie, die knallbunten Blousons und nicht zuletzt die kaputte Hand des Chirurgen - die Handlung stagniert, wiederholt sich und scheint langsam auserzählt.

Wie geht es mit "Dr. Nice" weiter?

Fans der "Herzkino"-Reihe dürfen sich aber freuen, denn: "Dr. Nice" geht weiter. Ein Weihnachtsspecial ist bereits abgedreht, wie das ZDF mitteilte. Außerdem folgt im kommenden Jahr eine fünfte Staffel mit erneut sechs Folgen, die bis Ende November im Kasten sein sollen.