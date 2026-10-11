Sechs Meter tiefer Sturz: Auto stürzt in Wertach – 16-Jährige schwer verletzt geborgen

Demnach war ein 18-jähriger Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen im Flussbett landete. Der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer konnten sich nach dem Unfall am frühen Sonntag selbst aus dem im etwa einen Meter tiefen Wasser stehenden Wrack befreien.