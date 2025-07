Sechs Jahre Rettet die Bienen: Bericht: Bayern verfehlt gesetzliches Ziel für Ökolandbau

München (dpa/lby) - Sechs Jahre nach dem erfolgreichsten Volksbegehren in der bayerischen Geschichte "Rettet die Bienen" droht ein Scheitern bei der Umsetzung gesetzlich festgelegter Ziele. "Das Zwischenziel, 20 Prozent Biolandwirtschaft bis Ende 2025, wird mit Sicherheit verfehlt. Wir haben jetzt noch fünf Jahre, um das Ruder herumzureißen und zumindest in die Nähe der gesetzlichen Zielvorgabe von 30 Prozent Biolandwirtschaft bis 2030 zu kommen", sagte die Beauftragte des Volksbegehrens, die ÖDP-Landeschefin Agnes Becker, in München.