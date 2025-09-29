Sechs Festnahmen: Massenschlägerei: Vier Menschen lebensgefährlich verletzt

Gelsenkirchen - Bei einer heftigen Auseinandersetzung mit bis zu 30 Personen sind in Gelsenkirchen mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden – vier von ihnen lebensgefährlich. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen dabei am Abend Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen mitteilten. Die Polizei spricht von einer "Tumultlage" zwischen 20 und 30 Personen.