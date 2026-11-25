Für Hunter Schafer ist der Kontrollverlust längst Realität - wenn auch nicht durch Maschinen. "In gewisser Weise haben wir die Kontrolle bereits verloren", sagt sie. "Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, in der viele Entscheidungen - vor oder hinter den Kulissen - von Konzernen und Managern getroffen werden. Von Leuten, von deren Existenz wir nicht einmal wissen, die superreich sind und mit Lobbygeld Einfluss auf die Regierung nehmen." Dennoch findet sie: "Wir müssen optimistisch bleiben."

Ein ehemaliges Bond-Girl - und ein zukünftiges?

Nicht nur wegen "Blade Runner 2099" ist Schafer derzeit im Gespräch. Seit Robert Pattinson als neuer James Bond feststeht, wird über die weibliche Hauptrolle spekuliert. Das Branchenblatt "Variety" brachte die 27-Jährige ins Spiel.

Ob sie gern bei 007 mitspielen würde? "Ja, natürlich. Wer würde diesen Job nicht wollen?", sagt Schafer und wendet sich ihrer Co-Darstellerin Yeoh zu, die 1997 im Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" die chinesische Agentin Wai Lin spielte: "Ich weiß, dass sie Spaß hatte."

Für Schafer, die ihre Stunts überwiegend selbst machte, ist "Blade Runner 2099" die erste große Actionrolle. "Ich hatte am Set viel Spaß. Ich würde gern noch so etwas machen, vielleicht mit einer Figur, die besser kämpfen kann als Cora. Was auch immer das sein wird - ich wäre gern dabei."

"Mann, bin ich cool"

Auch Yeoh, die in Hongkong als Actionstar ("Royal Warriors", "Police Story 3") bekannt wurde, macht viele Stunts bis heute selbst. "Das ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung", sagt die 64-Jährige. "Ich trainiere jeden Tag, mache Boxen, Kickboxen, Tai-Chi. Damit ich bei so einer Rolle nicht denken muss: Oh nein, jetzt muss ich erst wieder in Form kommen."

Mit dem Stuntteam tüftelte Yeoh für "Blade Runner 2099" an den Kampfszenen. "Als Replikanten sollten wir nicht die üblichen Kampfkunst-Moves machen, denn das ist nicht diese Art von Film. Die Bewegungen sind sehr präzise, schnell und brutal." Das selbst umzusetzen, sei aufregend: "Am Ende des Tages denkt man: Mann, bin ich cool."