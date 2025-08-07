Am 14. Juni kletterte das Thermometer in Meiningen auf 30,3 Grad Celsius, wenige Tage später waren es 31,4 Grad und am letzten Junitag noch einmal heiße 29,9 Grad Celsius. Im Juli folgten bislang zwei Tage, an denen die 30-Grad-Marke geknackt wurde. Nur zur Erinnerung: Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag und ab 30 Grad von einem heißen Tag. Längst ähnelte manch Blumenbeet in der Stadt eher der Atacama-Wüste in Chile als einem blühenden Garten an der Werra.