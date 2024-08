Der Dienstag könnte mit vereinzelt bis zu 35 Grad möglicherweise den Hitzehöhepunkt des Sommers markieren, so der DWD-Sprecher. Nach den Gewittern am Mittwoch gehen die darauffolgenden Temperaturen etwas runter, bewegen sich aber immer noch zwischen 26 und 30 Grad. Auch am Donnerstag seien noch Schauer möglich. Gut geeignet für einen Freibadbesuch sollte etwa der Freitag sein, an dem die Meteorologen länger Sonnenschein und nur ein kleines Schauerrisiko erwarten. Am Wochenende rechnen die Fachleute bislang mit mehr Wolken und einem deutlicheren Temperaturrückgang.