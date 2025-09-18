Aufgrund der Schließung des Ottilienbads zur Sanierung wurde der Schwimmunterricht der dritten Klassen das zweite Jahr in Folge in die Freibäder in Suhl und Zella-Mehlis verlegt. Nach einem guten Start zum Schuljahresbeginn wurde es allerdings wetterbedingt schwieriger, die geplanten einwöchigen Schwimmcamps durchzuziehen. Entsprechend gemischt fällt das Zwischenfazit nach dem Ende der Freibadsaison aus.
Schwimmunterricht im Freibad Pause bis zum nächsten Sommer
Caroline Berthot 18.09.2025 - 14:27 Uhr