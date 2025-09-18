Aufgrund der Schließung des Ottilienbads zur Sanierung wurde der Schwimmunterricht der dritten Klassen das zweite Jahr in Folge in die Freibäder in Suhl und Zella-Mehlis verlegt. Nach einem guten Start zum Schuljahresbeginn wurde es allerdings wetterbedingt schwieriger, die geplanten einwöchigen Schwimmcamps durchzuziehen. Entsprechend gemischt fällt das Zwischenfazit nach dem Ende der Freibadsaison aus.