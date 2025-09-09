Schwimmsport in Meiningen: Schwimmschule mit Zertifikat

Der Meininger Schwimmverein Wasserfreunde e.V. ist stolz darauf, dass die im Jahr 2022 gegründete vereinseigene Schwimmschule nun offiziell vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zertifiziert wurde.
Der Meininger Wasserfreunde e.V. erhält die DSV-Zertifizierung für die Schwimmschule. Der Ansturm auf die Kurse ist enorm, der Verein reagiert und entwickelt sich stetig weiter.
Der systematische Aufbau der Kurse – von der Wassergewöhnung bis zum kindgerechten Erlernen der Schwimmarten Rücken, Kraul und Brust – hat sich bewährt. Durch methodisch aufeinander abgestimmte Kurse in kleinen Gruppen erhält jedes Kind die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sicher schwimmen zu lernen. Dies fördert nicht nur die individuellen Fähigkeiten der Kinder, sondern sichert auch den Nachwuchs für den Schwimmsport im Verein.
Seit dem Start der Schwimmschule ist die Nachfrage enorm. Trotz mittlerweile sechs ehrenamtlich angebotener Kurse pro Woche kann der Bedarf tatsächlich noch nicht gedeckt werden. Und die Wartelisten werden immer länger. Doch der Verein arbeitet kontinuierlich an Lösungen mit dem Ziel, jedem Kind eine umfassende Schwimmausbildung zu ermöglichen.
Die Zertifizierung setzt hohe Standards voraus, darunter qualifizierte Übungsleiter, eine Jugendordnung, regelmäßige Erste-Hilfe-Fortbildungen sowie das Rettungsschwimmabzeichen in Silber für alle Trainer. Zudem gehören ein fundiertes Ausbildungskonzept und ein umfassendes Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor jeglicher Gewalt zu den Voraussetzungen.
Die DSV-Zertifizierung bestätigt die hohe Qualität der Schwimmausbildung im Verein und unterstreicht das Engagement der Meininger Wasserfreunde für eine nachhaltige und sichere Schwimmausbildung.