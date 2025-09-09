Schwimmsport in Meiningen: Schwimmschule mit Zertifikat

Der systematische Aufbau der Kurse – von der Wassergewöhnung bis zum kindgerechten Erlernen der Schwimmarten Rücken, Kraul und Brust – hat sich bewährt. Durch methodisch aufeinander abgestimmte Kurse in kleinen Gruppen erhält jedes Kind die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sicher schwimmen zu lernen. Dies fördert nicht nur die individuellen Fähigkeiten der Kinder, sondern sichert auch den Nachwuchs für den Schwimmsport im Verein.