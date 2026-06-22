Halle/Jena (dpa/th) - Während Gäste für einen Besuch in einem Strandbad in Sachsen-Anhalt ausreichend Deutsch sprechen können sollen, ist die Haltung der Stadtwerke Jena liberaler. "Die Jenaer Bäder stehen grundsätzlich allen Gästen offen", betonte eine Sprecherin der Stadtwerke, die in Jena mehrere Bäder und einen Badesee betreiben. "Ein Zutrittsverbot oder ein Verweis aus dem Bad erfolgt ausschließlich bei Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung. Herkunft, Nationalität oder Sprache spielen dabei keine Rolle."