„Wer hat seine Stiefel am Wochenende geputzt?“, fragte Bürgermeister Heiko Voigt. Alle Kinderhände schnellten in die Höhe. „Und wer von euch hat Geschenke vom Nikolaus bekommen?“ Wieder meldeten sich alle Kinder. Für die jüngsten Spielzeugstädter stand eine weitere Nikolaus-Überraschung parat – jedes Kind bekam einen Sonnebad-Gutschein. Beschenkt wurden alle 798 Steppkes in den 15 Einrichtungen im Stadtgebiet. Die Finanzierung der Gutscheine hat traditionell die Stadtwerke Sonneberg übernommen. „Wir wollen mit der Aktion den Kindern eine Freude bereiten und gleichzeitig auf die Wichtigkeit des Schwimmens aufmerksam machen“, erläuterte Kämmerer Steffen Hähnlein.