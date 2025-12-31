In der Schwimmhalle Neuhaus wurden am vergangenen Wochenende zahlreiche Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen durch den stellvertretenden Stützpunktleiter des DLRG- Stützpunktes Tettau, Andre Erben, verliehen. Die am Training teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erhielten nach intensiver Vorbereitung ihre Auszeichnungen – ein sichtbarer Beweis für die erfolgreiche Arbeit des DLRG-Stützpunktes Tettau, der das Training in Neuhaus jeweils samstags ab 17 Uhr anbietet.