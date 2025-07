Am Tirgu-Mures-Park hinter der Ilmenauer Eishalle/Schwimmhalle rollt weiterhin ein Bagger und der Teich gleicht einer Baustelle: Eine ortsansässige Baufirma arbeitet hier seit Wochen an der Verschönerung des Teiches, der in den vergangenen Jahren oft zu wenig Wasser führte und zeitweise keinen erbaulichen Anblick bot.