„Wir haben zum zweiten Mal dieses Projekt eingereicht und sind zum zweiten Mal nicht berücksichtigt worden.“ Das teilt Silke Kümmerling vom Amt für Baumanagement im Rathaus der Stadt Neuhaus am Rennweg zur vergangenen Sitzung des Stadtrates mit Verweis auf die sogenannte Sportstättenförderung des Landes Thüringen in Bezug auf die geplanten Baumaßnahmen an der Schwimmhalle mit. Welchen Plan die Stadt nun nach der Absage verfolgt? Auch darüber informiert die Amtsleiterin.