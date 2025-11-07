Stimmungsvoll zeigt sich das Ensemble aus Schwimmhalle und Eishalle in Ilmenau: Seit einigen Tagen ist die Fontäne im sanierten Teich in Betrieb und wird bei Dunkelheit illuminiert. Die Sanierungsarbeiten am Teichgelände des Tirgu-Mures-Parks sind damit weitestgehend abgeschlossen. Der Teich wurde im Sommer entleert und der Grund abgedichtet. Die Zuläufe wurden angepasst, eine Brunnenbohrung sorgt nun auch bei Trockenheit für Wassernachschub an der Fontäne.