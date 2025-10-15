Das Kleinkindbecken in der Ilmenauer Schwimmhalle bleibt zwar noch gesperrt, soll aber voraussichtlich Ende Oktober wieder für Badegäste zur Verfügung stehen. Das teilte die Stadtverwaltung auf eine Anfrage von Stadtrat Jan Ehemann (FDP) mit. Grund für die Sperrung war eine Leckage im Becken, die dringend behoben werden musste. Da die Ursache genauer untersucht und eine dauerhafte Lösung gefunden werden sollten, zog sich die Reparatur über mehrere Monate hin.