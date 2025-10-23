Seit Ende der abgelaufenen Hallenbad-Saison im Frühjahr war das Kinderplanschbecken in der Ilmenauer Schwimmhalle nicht nutzbar. In den vergangenen Wochen wurde das Kleinkindbecken aber umfangreich saniert, die zuletzt aufgetretenen Undichtigkeiten konnten behoben werden. Die Freigabe des Bereiches für die jüngsten Badegäste ist Ende des Monats geplant, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.