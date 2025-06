Schwimmgäste bekamen Ausschlag: Warnung vor Saugwürmer-Larven in Badesee bei Neu-Ulm

Neu-Ulm - Nach einer Reihe von Krankheitsfällen warnen die Behörden vor Larven von Saugwürmern in einem beliebten Badesee in der Nähe von Ulm und Neu-Ulm. Innerhalb einer Woche seien beim Gesundheitsamt sieben Meldungen von Badegästen eingegangen, die nach einem Aufenthalt in dem Pfuhler Badesee eine sogegannte Zerkarien-Dermatitis entwickelt hätten, berichtet das Landratsamt Neu-Ulm. Es seien deswegen Hinweisschilder an dem See aufgestellt worden. "Ein Badeverbot wird nicht ausgesprochen, da keine Gefahr für Menschen besteht."